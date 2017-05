Lyon : Bernès souffle deux noms pour le banc « Par Romain Lantheaume - Le 12/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Même s’il bénéficie du soutien encore affiché jeudi soir par son président Jean-Michel Aulas, l’entraîneur Bruno Genesio se retrouve fragilisé à l’Olympique Lyonnais après l’élimination en demi-finale de la Ligue Europa face à l'Ajax Amsterdam (1-4, 3-1). Régulièrement présent au Parc OL et conscient de cette situation, l’agent Jean-Pierre Bernès en aurait donc profité pour discuter du profil de deux de ses clients avec les dirigeants lyonnais d’après L’Equipe : Jocelyn Gourvennec et Laurent Blanc ! Difficile toutefois d’imaginer ces deux pistes aller plus loin puisque l’actuel coach de Bordeaux se dirige plutôt vers une prolongation, et un éventuel intérêt de l’OL viserait surtout à mettre la pression sur les dirigeants aquitains. De son côté, Blanc privilégie une expérience à l’étranger. Autrement dit, pour Genesio la menace ne devrait pas venir de ce côté-là…

