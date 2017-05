C3 : Aulas donne son pronostic pour la finale

L'Olympique Lyonnais s'est arrêté en demi-finale de la Ligue Europa. Eliminé par l'Ajax Amsterdam (1-4, 3-1), le club rhodanien laisse les Néerlandais affronter Manchester United en finale, le 24 mai prochain à Stockholm. Et le président de l'OL, Jean-Michel Aulas, a déjà sa petite idée sur le nom du futur vainqueur.

"On aurait pu aller en finale de l’Europa League et peut-être même la gagner, parce que je vois bien l’Ajax l'emporter", a déclaré le patron des Gones après la rencontre. Une manière de se consoler alors que l'Ajax semblait l'adversaire le plus abordable pour Lyon comparé à Manchester United et au Celta Vigo.