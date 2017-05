Lyon : Aulas commente la piste Dolberg « Par Romain Lantheaume - Le 12/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Avec un but à l’aller et au retour (4-1, 1-3), l’attaquant de l’Ajax Amsterdam, Kasper Dolberg (19 ans, 16 matchs et 7 buts en C3 cette saison), a fait mal à l’Olympique Lyonnais à l’occasion des demi-finales de la Ligue Europa. Alors que des rumeurs annoncent désormais le Danois dans le viseur des Gones pour le prochain mercato, le président lyonnais Jean-Michel Aulas n’a pas fermé la porte. "Pour que Dolberg soit une excellente recrue, il faudrait qu'Alexandre (Lacazette, ndlr) ait envie de s'en aller... Ils pourraient aussi jouer ensemble. Il y a plus de qualité que de défaut dans cette équipe. Dolberg est intéressant", a reconnu le dirigeant rhodanien devant la presse. Ce dossier s’annonce tout de même compliqué puisque le Milan AC serait prêt à mettre 25 millions d’euros sur la table pour enrôler la jeune pépite (voir ici), liée jusqu’en 2021 à l’Ajax. Ce dossier s’annonce tout de même compliqué puisque le Milan AC serait prêt à mettre 25 millions d’euros sur la table pour enrôler la jeune pépite (), liée jusqu’en 2021 à l’Ajax.

