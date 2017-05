PSG : Leonardo - "je ne reviendrai pas" « Par Eric Bethsy - Le 11/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pour compenser la démission d’Olivier Létang et le changement de poste annoncé de Patrick Kluivert, le Paris Saint-Germain est à la recherche d’un directeur sportif. Alors forcément, le nom de Leonardo a de nouveau circulé ces dernières semaines, d’où la mise au point du Brésilien. "Je ne reviendrai pas au PSG, a certifié l’ancien DS du club francilien au média Le Parisien. D'abord, je ne suis pas à la recherche d'un travail. Ensuite, s'il n'y a pas de sentiment particulier qui me pousse à faire quelque chose, je ne le fais pas, ce n'est pas la peine. Enfin, ce qui a été fait avec le PSG appartient au passé et ce n'est plus possible de revenir." "Quand je suis parti en 2013, c'était une décision forte de ma part et je savais aussi qu'il y avait des conséquences. C'est comme lorsqu'un couple se sépare. C'est toujours difficile d'essayer de revivre ensemble sous le même toit. Et puis, le club aussi a changé, a évolué. C'est normal, il faut passer à autre chose", a conclu Leonardo, notamment à l’origine des arrivées de Thiago Silva, Marco Verratti ou encore Edinson Cavani. "Quand je suis parti en 2013, c'était une décision forte de ma part et je savais aussi qu'il y avait des conséquences. C'est comme lorsqu'un couple se sépare. C'est toujours difficile d'essayer de revivre ensemble sous le même toit. Et puis, le club aussi a changé, a évolué. C'est normal, il faut passer à autre chose", a conclu Leonardo, notamment à l’origine des arrivées de Thiago Silva, Marco Verratti ou encore Edinson Cavani.

