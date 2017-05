Lyon : les gros regrets de Lacazette

Vainqueur de l'Ajax Amsterdam (3-1) ce jeudi, lors de la demi-finale retour de la Ligue Europa, l'Olympique Lyonnais n'a pas réussi à combler le retard du match aller (1-4). Une déception pour l'attaquant rhodanien Alexandre Lacazette (25 ans, 43 matchs et 33 buts toutes compétitions cette saison).

"Il a manqué un but et de l'efficacité à la fois offensive et défensive. C'est dommage, mais ça va prendre pour la suite. Nous savions que pour créer l'exploit, il fallait faire quelque chose d'exceptionnel. Il en a manqué encore un peu. C'est dommage ce soir", a analysé le Gone au micro de beIN Sports.