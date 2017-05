PSG : J. Draxler – "Emery sent le foot"

Auteur de débuts intéressants avec le Paris Saint-Germain, l’ailier Julian Draxler (23 ans, 15 matchs et 3 buts en L1 cette saison) se sent bien du côté de la capitale. Mieux encore, l’Allemand apprécie énormément son entraîneur, Unai Emery, qu’il estime être l’homme idoine au regard de la qualité de l’effectif parisien.

"Emery est le bon coach pour moi. On sent qu’il aime le foot, le sport et l’équipe. Il respire le football. On sait qu’il vient d’Espagne et qu’il aime le jeu à terre, les passes courtes, la possession et j’apprécie ça. Nous avons les joueurs pour jouer de cette manière", a estimé l’ancien joueur de Wolfsbourg pour l’émission This Is Paris.

Un soutien que devrait apprécier le Basque, en difficulté ces dernières semaines.