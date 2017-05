C3 : Lyon 3-1 Ajax (Ajax qualifié) « Par Youcef Touaitia - Le 11/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pas de miracle pour l'Olympique Lyonnais ! Sèchement battu à l'aller (1-4), le club français a pris le dessus sur l'Ajax Amsterdam (3-1) ce jeudi, lors de la demi-finale retour de la Ligue Europa. Un résultat insuffisant pour retrouver Manchester United en finale de la compétition. Bien entrés dans la partie, les Lyonnais se montraient néanmoins trop brouillons et imprécis dans leurs offensives. Tout le contraire des Ajacides, appliqués techniquement mais pas assez tueurs devant le but de Lopes. Très rapidement, les visiteurs affichaient une maîtrise qui déboussolait les partenaires de Lacazette, fébriles défensivement et trop peu inspirés offensivement. Malgré le soutien indéfectible de leurs supporters, les Gones n'y arrivaient pas. Pire encore, Dolberg glaçait le Parc OL sur une nouvelle approximation défensive rhodanienne, trompant Lopes d'un subtil piqué (0-1, 27e). A la ramasse, les Lyonnais revenaient miraculeusement dans la partie juste avant la pause grâce à Lacazette : d'abord sur un penalty obtenu par Tolisso (1-1, 45e) puis en poussant le ballon au second poteau après un excellent travail de Fekir (2-1, 45e+1). Au retour des vestiaires, les débats se durcissaient. En l'espace de 15 minutes, M. Marciniak sortait cinq cartons jaunes pour calmer les ardeurs des deux équipes. Emmené par un Valbuena intenable, l'OL poussait mais butait sur une défense néerlandaise qui avait resserré les boulons. Au fil des minutes, le septuple champion de France se crispait et déjouait, malgré une belle occasion de Rybus repoussée par Onana. Et alors que Klaassen touchait du bois, le latéral polonais offrait à Ghezzal un ballon en or, que l'Algérien convertissait de la tête avec l'aide de Viergever (3-1, 81e). A côté de la plaque, le défenseur de l'Ajax était même expulsé dans la foulée pour un nouveau carton jaune. Une supériorité numérique dont l'OL n'a pas su profiter malgré une pression incroyable dans les dernières minutes. Cruel pour le club français, qui n'est pas passé loin d'une finale de prestige face à Manchester United. Retrouvez tous les résultats, les buteurs et classements sur le LIVE-SCORE de Maxifoot.

