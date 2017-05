EdF : Valbuena prêt à rejouer avec Benzema « Par Romain Lantheaume - Le 11/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Plus convoqué en équipe de France depuis l’affaire de la sextape, le milieu offensif Mathieu Valbuena (32 ans, 52 sélections et 8 buts) se dit prêt à rejouer en sélection avec Karim Benzema (29 ans, 81 sélections et 27 buts), soupçonné de chantage sur son coéquipier et zappé depuis par le sélectionneur Didier Deschamps. "Tu peux me faire jouer avec n'importe qui. (…) L'affaire est toujours en cours, certes, mais je joue au foot pour prendre du plaisir, pour gagner, pour vivre des aventures. C'est ça le plus important, a assuré le Lyonnais dans les colonnes de L’Equipe. J'ai déposé plainte contre X parce qu'on ne me fait pas chanter. Mais, si j'avais su qu'il y avait Karim, j'aurais d'abord réglé ça avec lui." Même si "Petit Vélo" semble avoir fait un pas en direction de l’attaquant du Real Madrid ces dernières semaines, on n’est pas obligé de le croire sur parole… Même si "Petit Vélo" semble avoir fait un pas en direction de l’attaquant du Real Madrid ces dernières semaines, on n’est pas obligé de le croire sur parole…

