OM : Eyraud emballé par l'offre de Mozer « Par Romain Lantheaume - Le 11/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ancienne gloire de l'Olympique de Marseille (1989-1992) et désormais directeur sportif de Flamengo, Carlos Mozer a récemment affirmé qu'il aimerait voir l'OM et son club actuel établir des liens, notamment en vue d'un partenariat. Message reçu cinq sur cinq par le président phocéen Jacques-Henri Eyraud ! "Ça me fait très plaisir qu'il pense à l'OM aujourd'hui. Et je serais très heureux de le rencontrer et de voir ce qu'on pourrait faire avec le Brésil. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler très vite", a lancé le dirigeant marseillais dans des propos rapportés par La Provence. Même si l'OM cherche surtout à renforcer ses liens avec les clubs de la région ces derniers temps, avoir un pied au Brésil ne fait jamais de mal ! Même si l'OM cherche surtout à renforcer ses liens avec les clubs de la région ces derniers temps, avoir un pied au Brésil ne fait jamais de mal !

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+