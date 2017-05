Sondage MF : Evra, une célébration ridicule !

Sondage MF : Evra, une célébration ridicul e ! « Par Damien Da Silva - Le 11/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors d'un récent sondage publié sur le site Maxifoot.fr, nous vous demandions votre avis sur la célébration de Patrice Evra après son but avec Marseille face à Nice (2-1) en Ligue 1 dimanche dernier. Le latéral gauche de l'OM avait signifié qu'il avait de grosses "cojones", avant d'effectuer des pompes pour prouver qu'il avait toujours la forme. Sur les 17 389 votes recensés, vous êtes 44,6% à trouver cette célébration ridicule ! Pour 22,7% des lecteurs, c'était drôle. Pour 17,3%, il fallait bien qu'il fête le dernier but de sa carrière, et enfin pour 15,3%, c'était une bonne réponse à ses détracteurs. Comme toujours, Evra divise... Dès à présent, dites-nous qui serait le meilleur renfort pour le Paris Saint-Germain entre les attaquants d'Arsenal Alexis Sanchez et du Borussia Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix. Dès à présent, dites-nous qui serait le meilleur renfort pour le Paris Saint-Germain entre les attaquants d'Arsenal Alexis Sanchez et du Borussia Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix.

