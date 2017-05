ASSE : Caïazzo annonce de gros changements !

ASSE : Caïazzo annonce de gros changement s ! « Par Romain Lantheaume - Le 11/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le départ de l’entraîneur Christophe Galtier au terme de la saison n’est pas la seule révolution qui attend l’AS Saint-Etienne au cours des prochains mois. En coulisses, des bouleversements sont également à prévoir, comme l’a annoncé le président du comité de surveillance des Verts Bernard Caïazzo. "On va passer à un autre cycle d'investissement beaucoup plus important. On va faire comme les autres clubs. On est aussi attractifs, si ce n'est plus, que des clubs comme Lille ou Nice", a assuré le dirigeant au micro de RMC. Dans cette optique, l’ASSE pourrait assouplir sa politique de salary cap. En parallèle, un dossier relatif à la possible entrée d’investisseurs étrangers dans le capital du club va être transmis à la banque. Dans cette optique, l’ASSE pourrait assouplir sa politique de salary cap. En parallèle, un dossier relatif à la possible entrée d’investisseurs étrangers dans le capital du club va être transmis à la banque.

