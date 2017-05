Juve : Allegri remercie Glik pour le réveil !

Juve : Allegri remercie Glik pour le révei l ! « Par Romain Lantheaume - Le 11/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Massimiliano Allegri n’est pas du genre rancunier. Alors que l’entraîneur de la Juventus Turin aurait pu en vouloir à Kamil Glik (29 ans, 13 matchs et 1 but en LdC cette saison), qui a volontairement essuyé ses crampons sur la cuisse de son buteur Gonzalo Higuain (29 ans, 11 matchs et 5 buts en LdC cette saison) mardi en demi-finale retour de la Ligue des Champions (2-1), le technicien italien a préféré ironiser sur le vilain geste du défenseur central de l’AS Monaco ! "Il faut remercier Glik car c'est arrivé à un moment où on dormait presque, a plaisanté le Transalpin devant la presse. On était un peu trop convaincus d'avoir déjà gagné et on a pris un but. La faute de Glik nous a réveillés et on a moins souffert après." Si la blessure d'Higuain avait été plus sérieuse, Allegri aurait sans doute pris ce mauvais geste avec moins de détachement... Si la blessure d'Higuain avait été plus sérieuse, Allegri aurait sans doute pris ce mauvais geste avec moins de détachement...

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+