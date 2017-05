Atletico : Torres a insulté Ronaldo

Juste avant la mi-temps de la demi-finale retour de la Ligue des Champions entre l'Atletico Madrid et le Real Madrid (2-1) mercredi, Fernando Torres (33 ans, 9 matchs et 1 but en LdC cette saison) et Cristiano Ronaldo (32 ans, 12 matchs et 10 buts en LdC cette saison) ont échangé quelques amabilités lors d'une scène captée par les caméras. Énervé après un contact avec Raphaël Varane, le buteur des Colchoneros n'a pas apprécié le sourire de la star des Merengue.

"Qu'est-ce que tu as espèce de clown ?", a ainsi lancé Torres. "Rentre à la maison, idiot", a répondu Ronaldo avant l'intervention de l'arbitre. Et malgré la présence de l'homme en noir, l'international espagnol a dérapé en insultant l'attaquant portugais de "fils de p...". Pas de quoi faire péter un plomb à Ronaldo, qui s'est éloigné avec un grand sourire.