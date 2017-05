Médias : SFR Sport récupère la C1 et la C3 !

Médias : SFR Sport récupère la C1 et la C 3 ! « Par Damien Da Silva - Le 11/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Voici une véritable bombe dans le paysage audiovisuel français ! Ce jeudi, l'UEFA publiait les résultats de l'appel d'offres pour les droits télévisés de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa. Et en France, c'est SFR Sport qui devient le diffuseur exclusif des deux compétitions pour la période 2018-2021 ! Alors que la Ligue des Champions était diffusée jusqu'à maintenant sur Canal + et beIN Sports (W9 et beIN Sports pour la Ligue Europa), ce changement est une véritable révolution et confirme la montée en puissance de SFR Sport, déjà diffuseur de la Premier League. Avec une telle acquisition, chiffrée à 350 millions d'euros par saison selon le quotidien Le Monde, la chaîne dirigée par François Pesenti réalise un énorme coup !

