Monaco : Higuain, Glik fait son mea culpa « Par Romain Lantheaume - Le 11/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Mardi, le défenseur central de l’AS Monaco Kamil Glik (29 ans, 13 matchs et 1 but en LdC cette saison) s’est signalé par un très vilain geste (voir ici) en marchant volontairement sur la cuisse de l’attaquant de la Juventus Turin Gonzalo Higuain (29 ans, 11 matchs et 5 buts en LdC cette saison) en demi-finale retour de la Ligue des Champions (1-2). Le Polonais est conscient d’avoir fauté. "Oui, j'aurais dû être expulsé. J'ai fait une faute vraiment méchante qui n'était pas justifiée, a reconnu l’ancien joueur du Torino dans des propos rapportés par L’Equipe. C'est un match de football, il peut y avoir des épisodes comme ça avec des fautes. Nous n'avons pas parlé, on ne s'est pas vu. J'ai discuté avec des joueurs de la Juve mais je n'ai pas eu d'autres occasions de lui parler." Même si les propos de Glik vont dans le bon sens, l’UEFA risque de se saisir du dossier et de sanctionner le Monégasque... Même si les propos de Glik vont dans le bon sens, l’UEFA risque de se saisir du dossier et de sanctionner le Monégasque...

