ASSE : la priorité pour l'après-Galtier « Par Romain Lantheaume - Le 11/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Confrontée au départ de l'entraîneur Christophe Galtier au terme de la saison, l’AS Saint-Etienne va contacter ses possibles successeurs à partir de la semaine prochaine. En attendant, le président du comité de surveillance des Verts Bernard Caïazzo a déjà dévoilé un élément important sur le profil du futur coach forézien. "Nous voulons voir du spectacle. On peut ne pas être en Ligue des Champions ou en Ligue Europa, mais on doit produire du jeu et que les gens ne s'emmerdent pas. La priorité des priorités est là", a lancé le dirigeant sur les ondes de RMC. A ce titre, la dernière piste en date lie l’ASSE à Claude Puel, annoncé sur le départ à Southampton (voir ici). Et le technicien français, adepte d'un football léché, correspond clairement au profil décrit par Caïazzo. A ce titre, la dernière piste en date lie l’ASSE à Claude Puel, annoncé sur le départ à Southampton (). Et le technicien français, adepte d'un football léché, correspond clairement au profil décrit par Caïazzo.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+