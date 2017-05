Atletico : un cauchemar nommé Real Madrid

Vainqueur de la Ligue Europa en 2010 et 2012, l'Atletico Madrid court toujours derrière un premier sacre en Ligue des Champions. Si le club de la capitale espagnole traverse probablement une des plus belles périodes de son histoire, son ennemi juré, le Real Madrid, a tout fait pour lui gâcher la vie.

Et pour cause, les Merengue ont barré la route aux Colchoneros sur les quatre dernières éditions de la C1 ! Deux fois en finale, en 2013-2014 et 2015-2016, une fois lors des quarts de finale, en 2014-2015, et donc lors des demi-finales de l'édition 2016-2017. Au grand dam des supporters rojiblancos...