LdC : Atletico 2-1 Real (fini) « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 10/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'Atletico Madrid y croyait. Et y croyait même très fort après 16 minutes de jeu quand il menait déjà 2-0. Mais la tâche était finalement trop compliquée face à un Real Madrid qui s'est mis définitivement à l'abri en marquant en fin de première période. Bien que battus 2-1, les Merengue disputeront la finale de la Ligue des Champions le 3 juin à Cardiff. Les Colchoneros, corrigés 3-0 à l'aller à Bernabeu, débutaient cette demi-finale retour de Ligue des Champions pied au plancher. Et d'entrée, il fallait un énorme arrêt de Navas au premier poteau pour empêcher Koke de marquer. Dans l'autre camp, Oblak brillait lui aussi sur une tête de Casemiro. Cette rencontre était partie à 2.000 à l'heure. C'est finalement Saul Niguez qui enflammait Vicente Calderon en plaçant un coup de tête terrible sur corner (1-0, 12e). Dans la foulée, l'Atletico obtenait un penalty indiscutable suite à une faute de Varane sur Torres. Avec beaucoup de réussite, Griezmann marquait (2-0, 16e). En glissant, le Français touchait le ballon des deux pieds. Le penalty aurait donc dû être retiré. Mais ce n'était pas du tout évident pour l'arbitre de le voir à vitesse réelle. Après un début de match rêvé, les affaires des Rojiblancos se compliquaient sérieusement avant la pause quand Isco reprenait de près une frappe de Kroos repoussée miraculeusement par Oblak (2-1, 42e). Poussés par leurs formidables supporters, les coéquipiers de Kevin Gameiro, entré peu avant l'heure de jeu, continuaient de pousser après la pause. Mais on sentait bien que c'était mission impossible à présent, d'autant que Navas réalisait un double arrêt monumental peu après l'heure de jeu. Malgré tout, l'Atletico aura fait plaisir à son public ce soir. Mais la marche était trop haute après le trop lourd revers de l'aller. C'est bien le Real Madrid qui défiera la Juventus Turin en finale de la Ligue des Champions. Un choc qui s'annonce passionnant.

