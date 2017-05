PSG : Augustin tenté par un club italien

Disparu des radars depuis le début de l'année 2017 et les arrivées de Julian Draxler, Giovani Lo Celso et Gonçalo Guedes, Jean-Kévin Augustin (19 ans, 10 apparitions et 1 but en L1 cette saison) devrait quitter le Paris Saint-Germain cet été. Au moins sous la forme d'un prêt.

Et à en croire le Corriere dello Sport, l'attaquant du Paris Saint-Germain se verrait bien rallier la Fiorentina, l'un de ses principaux courtisans. La Viola, 8e de Serie A, pourrait lui offrir un certain temps de jeu.