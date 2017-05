Leicester : un accord moral avec Mahrez

Annoncé possible partant, Riyad Mahrez (26 ans, 33 matchs et 6 buts en Premier League cette saison) a visiblement déjà fait son choix. Selon le Telegraph, l'ailier souhaite quitter Leicester après une saison 2016-2017 beaucoup plus décevante en Premier League. Et pour partir, l'international algérien espère que son club respectera un accord passé l'été dernier lorsqu'il avait décidé de rester chez les Foxes et de prolonger son contrat jusqu'en 2020.

Le club anglais respectera-t-il ses engagements ? En tout cas, Leicester attend au moins 35 millions d'euros pour céder l'ancien Havrais, annoncé notamment sur les tablettes d'Arsenal et de Tottenham, mais aussi plus récemment du côté de Marseille ( voir ici ).