Lyon : Gonalons réclame des garanties !

Sous contrat jusqu'en juin 2018 avec l'Olympique Lyonnais, Maxime Gonalons (28 ans, 29 matchs et 1 but en L1 cette saison) pourrait prolonger son bail. Mais le milieu de terrain attend des garanties concernant les futures ambitions du club rhodanien.

"Il me faudra des garanties sur l'avenir. Il y aura des discussions. On se mettra autour d'une table comme on l'a toujours fait. Ce seront des négociations importantes. Je ne veux pas rester à Lyon si les ambitions sont à la baisse. Et on trouvera la meilleure solution. J'ai besoin d'avoir des ambitions en face de moi", a confié le capitaine de l'OL dans les colonnes du Progrès.

Les dirigeants lyonnais sont prévenus.