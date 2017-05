PSG : l'agent de Verratti catégorique « Par Romain Rigaux - Le 10/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Habitué à souffler le chaud et le froid concernant l'avenir de Marco Verratti (24 ans, 27 matchs et 3 buts en L1 cette saison) au Paris Saint-Germain, son agent Donato Di Campli a, cette fois-ci, livré un discours rassurant pour les supporters parisiens. Pour son représentant, le milieu de terrain italien ne quittera pas la capitale. "Mon client restera au PSG. Marco est heureux à Paris, il est sous contrat jusqu’en 2021 et il y restera à coup sûr. Il doit également respecter la volonté du PSG, un club qui l’aime. Une rencontre avec les dirigeants ? Oui, mais seulement pour comprendre les projets parce que le club est ambitieux et veut gagner la Ligue des Champions", a indiqué le représentant au Corriere dello Sport. Mais avec Di Campli, une prochaine sortie pour mettre la pression aux dirigeants parisiens n'est pas à écarter... Mais avec Di Campli, une prochaine sortie pour mettre la pression aux dirigeants parisiens n'est pas à écarter...

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+