Barça : un budget limité pour le mercato ?

Barça : un budget limité pour le mercat o ? « Par Romain Rigaux - Le 10/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Eliminé dès les quarts de finale de la Ligue des Champions par la Juventus Turin (0-3, 0-0), le FC Barcelone entend renforcer son effectif cet été pour prendre sa revanche la saison prochaine. Mais le club catalan ne possède pas un budget impressionnant pour son mercato, à en croire la presse catalane. Selon Sport, le Barça disposera d'une enveloppe de 75 millions d'euros pour recruter. Alors qu'un latéral droit, un milieu et un défenseur central sont attendus, cette somme ne paraît pas suffisante pour acheter des joueurs de renommée internationale. Mais les Blaugrana ont un autre plan : vendre pour au moins 60 millions d'euros de joueurs pour faire grimper le budget à 135 millions d'euros ! Encore faut-il parvenir à vendre ses joueurs à bons prix. Si Arda Turan et Aleix Vidal peuvent rapporter pas mal d'argent, la donne est différente pour des éléments comme Jérémy Mathieu, Thomas Vermaelen (prêté à la Roma), Munir El Haddadi (prêté à Valence) ou encore Cristian Tello (prêté à la Fiorentina). Et même avec 135 M€, il sera compliqué de tenter le recrutement de joueurs type Marco Verratti ou Coutinho en espérant d'autres recrues ensuite. Encore faut-il parvenir à vendre ses joueurs à bons prix. Si Arda Turan et Aleix Vidal peuvent rapporter pas mal d'argent, la donne est différente pour des éléments comme Jérémy Mathieu, Thomas Vermaelen (prêté à la Roma), Munir El Haddadi (prêté à Valence) ou encore Cristian Tello (prêté à la Fiorentina). Et même avec 135 M€, il sera compliqué de tenter le recrutement de joueurs type Marco Verratti ou Coutinho en espérant d'autres recrues ensuite.

