PSG : le bel hommage de Rami à Emery

Chahuté depuis l'humiliation à Barcelone (1-6) en Ligue des Champions, le 8 mars dernier, Unai Emery se retrouve en difficulté au Paris Saint-Germain. S'il dispose du soutien timide de ses joueurs, le Basque peut compter sur l'appui de ses anciens protégés, parmi lesquels Adil Rami (31 ans, 21 matchs en Liga cette saison).

"Emery est l'une des personnes les plus importantes dans ma carrière. Footballistiquement parlant et humainement parlant, a avoué le défenseur central du FC Séville pour beIN Sports. Quand je suis arrivé à Valence, il m'a fait exploser et découvrir la Ligue des Champions. J'ai un contact très particulier avec Unai Emery. C'est un entraîneur très dur. C'est un compétiteur. Il ne pense qu'à son travail et il aime gagner. Il travaille énormément et derrière, il a un côté super affectif. C'est pour tout ça que j'aime beaucoup ce Monsieur."

Un bel hommage du Français.