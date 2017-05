Juve : M. Allegri - "offrir le trophée à Buffon" « Par Youcef Touaitia - Le 10/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Brillamment qualifiée pour la finale de la Ligue des Champions après avoir écarté Monaco (2-0, 2-1) lors des demi-finales, la Juventus Turin espère remporter un troisième titre dans cette compétition le 3 juin prochain à Cardiff. Pour l'entraîneur piémontais Massimiliano Allegri, il faudra tout faire pour offrir ce trophée à leur gardien, Gianluigi Buffon (39 ans, 11 matchs en LdC cette saison). "Il y a la finale de la Ligue des Champions et le championnat. Oui, on espère que cette fois cela marchera, les joueurs feront tout pour offrir ce trophée à Gianluigi Buffon, aux supporters, à l’Italie", a confié le coach transalpin en conférence de presse. Champion du monde 2006 avec l'équipe nationale d'Italie, Buffon court toujours derrière une première C1 après deux échecs en finale en 2003 et 2015. Champion du monde 2006 avec l'équipe nationale d'Italie, Buffon court toujours derrière une première C1 après deux échecs en finale en 2003 et 2015.

