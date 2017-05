PSG : le père de Georgen met la pression !

PSG : le père de Georgen met la pressio n ! « Par Youcef Touaitia - Le 10/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Considéré comme un des plus grands talents du centre de formation du Paris Saint-Germain, le latéral droit Alec Georgen (18 ans) n'a joué que quelques minutes en Coupe de la Ligue avec l'équipe première cette saison. Une situation qui ne peut plus durer pour le père du joueur. "Les six derniers mois ne sont pas satisfaisants, explique Pascal Georgen pour le quotidien Le Parisien. Ça fait deux ans qu’il est en CFA. Il ne progresse plus à ce niveau. Il est hors de question qu’il fasse une troisième année dans cette situation. Soit il prolonge avec la garantie qu’il sera prêté, soit il s’en va. On ne manque pas de contacts." Pour rappel, Georgen est sous contrat jusqu'en juin 2018. Pour rappel, Georgen est sous contrat jusqu'en juin 2018.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+