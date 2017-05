Barça : Digne a décidé pour son avenir « Par Youcef Touaitia - Le 10/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Recruté pour 16,5 millions d’euros au Paris Saint-Germain l’été dernier, le latéral gauche Lucas Digne (23 ans, 16 matchs en Liga cette saison) joue peu au FC Barcelone. Alors que sa situation sportive reste floue, l’international tricolore ne semble pas vraiment chaud pour voir ailleurs. "Je veux continuer, j’ai signé un contrat de cinq saisons et mon intention est de gagner de nombreux titres ici. Je suis content au FC Barcelone et je le serai encore plus si nous gagnons la Liga. Ma situation ne m’inquiète pas parce que le plus important pour moi, c’est l’équipe", a confié le Français au micro de beIN Sports. A un an de la Coupe du monde, Digne ferait bien de réfléchir à son avenir proche car les places pour la Russie vaudront cher... A un an de la Coupe du monde, Digne ferait bien de réfléchir à son avenir proche car les places pour la Russie vaudront cher...

