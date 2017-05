Arsenal : la sortie sans détour de Sanchez « Par Youcef Touaitia - Le 10/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Cible prioritaire du Paris Saint-Germain et du Bayern Munich, l’attaquant Alexis Sanchez (28 ans, 34 matchs et 19 buts en Premier League cette saison), sous contrat jusqu’en juin 2018, pourrait quitter Arsenal cet été. Visiblement lassé par l’incapacité chronique des Gunners à remporter des titres, le Chilien s’est distingué avec une sortie sans langue de bois. "La saison d’Arsenal n’a pas été pour moi. Je suis venu à Arsenal pour gagner des titres, pour jouer les demi-finales de Ligue des Champions, pour remporter la Premier League ! Je suis très déçu de n’avoir atteint aucun de ces objectifs, a regretté le Londonien dans des propos relayés par le Mundo Deportivo. Si un joueur veut faire partie des meilleurs, il se doit de remporter la Ligue des Champions et des titres sur la scène nationale. La vie est courte et une carrière de footballeur l’est encore plus." Une sérieuse alerte pour les dirigeants d'Arsenal, qui vont devoir gérer ce dossier délicat très rapidement. Une sérieuse alerte pour les dirigeants d'Arsenal, qui vont devoir gérer ce dossier délicat très rapidement.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+