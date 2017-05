Man Utd : enquête sur le transfert de Pogba « Par Romain Rigaux - Le 10/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le transfert record de Paul Pogba (24 ans, 48 matchs et 7 buts toutes compétitions cette saison) à Manchester United refait parler de lui. Selon Mediapart, la FIFA a ouvert une enquête en septembre pour de possibles irrégularités concernant les commissions perçues par son agent Mino Raiola. Le représentant italo-néerlandais aurait perçu 49 millions d'euros de commissions. D'après le média, Raiola a perçu 27 millions d'euros de commissions de la part de la Juventus Turin pour une vente évaluée à 105 millions d'euros. Mais aussi 22 millions d'euros de la part de Manchester United : 19,4 millions d'euros supplémentaires en tant qu'agent du club anglais et 2,6 millions d'euros en tant qu'agent du joueur. Raiola pourrait donc être au milieu d'un conflit d'intérêts en tant qu'agent des deux clubs. Et si un agent peut représenter les trois parties en Angleterre, il doit obligatoirement informer les clubs concernés et obtenir leur accord. Or MU assure ne pas avoir été mis au courant qu'il manœuvrait aussi pour le club italien. Il s'expose donc à des sanctions. Raiola pourrait donc être au milieu d'un conflit d'intérêts en tant qu'agent des deux clubs. Et si un agent peut représenter les trois parties en Angleterre, il doit obligatoirement informer les clubs concernés et obtenir leur accord. Or MU assure ne pas avoir été mis au courant qu'il manœuvrait aussi pour le club italien. Il s'expose donc à des sanctions.

