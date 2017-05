Rennes : l'appel du pied de Bauthéac

Très peu utilisé depuis l'arrivée de Franck Passi sur le banc de Lille, Eric Bauthéac (29 ans, 13 matchs en L1 cette saison) pourrait changer d'air cet été. Son nom circule notamment du côté de Rennes. Une destination qui semble lui plaire.

"J’ai entendu dire que Rennes serait intéressé, comme l’année dernière. Si je me sens flatté ? Bien sûr ! C’est un super club que j’apprécie beaucoup. Je connais son potentiel avec un beau projet et un très bon coach - j’admire le travail de Christian Gourcuff - donc c’est forcément flatteur. En plus, j’aime bien le rouge et noir", a confié Bauthéac à 20 Minutes.

Du rouge et noir qu'il a porté en évoluant à Nice entre 2012 et 2015.