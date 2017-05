Monaco : Mbappé en ressort grandi « Par Romain Rigaux - Le 10/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Buteur, Kylian Mbappé (18 ans) n'a pu éviter la défaite, et donc l'élimination, de l'AS Monaco face à la Juventus Turin (0-2, 1-2) ce mardi en demi-finale retour de la Ligue des Champions. Mais le jeune attaquant monégasque préfère retenir le positif et l'expérience emmagasinée. "On est venus avec nos armes, on voulait les mettre en difficulté, mais on ne les a mis en difficulté que par à-coups, et ce n'est pas assez. On repart quand même la tête haute. Mon but ? Cela ne sert à rien, c'est assez anecdotique en fait. Mais il n'y a pas beaucoup de regrets à avoir sur cette campagne européenne. En se frottant aux meilleurs on a appris, j'ai appris, et on essaiera de revenir l'année prochaine encore mieux armés", a déclaré le Monégasque au micro de la chaîne L'Equipe. Pour sa première campagne européenne, Mbappé termine la compétition avec six buts en neuf matchs. Pour sa première campagne européenne, Mbappé termine la compétition avec six buts en neuf matchs.

