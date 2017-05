Monaco : la fierté de Vasilyev

Malgré l'élimination en demi-finale de la Ligue des Champions face à la Juventus Turin (0-2, 1-2), l'AS Monaco a réalisé un superbe parcours dans cette compétition. Devant les médias, le vice-président du club de la Principauté Vadim Vasilyev a affiché sa fierté par rapport à son équipe.

"La fierté domine, pour ce parcours européen exceptionnel. En mai 2013, on jouait en Ligue 2 au même moment, et là on joue une demi-finale de Ligue des Champions, aucun club n'a réussi cela sauf Monaco. Félicitations à nos joueurs, au coach et à tous les collaborateurs du club. (...) Le travail paie, on voit la réussite de tout ce qu'on a mis en place, des spécialistes ont douté du projet de Monaco, mais c'est une grande fierté de voir ce qu'est devenu Monaco aujourd'hui", a confié le dirigeant russe en zone mixte.

Désormais, l'ASM va tenter de terminer cette belle saison avec le titre en Ligue 1. Pour rappel, Monaco n'a besoin que de trois points en trois matchs pour être champion...