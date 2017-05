PHOTO : le superbe fair-play de Mbappé

Quelle classe ! En plus d'être un joueur très talentueux, l'attaquant de l'AS Monaco Kylian Mbappé (18 ans, 9 matchs et 6 buts en LdC cette saison) est un jeune homme avec de belles valeurs. Lors de la demi-finale retour de la Ligue des Champions entre le club de la Principauté et la Juventus Turin (1-2) ce mardi, la tension était forte dans les derniers instants avec de mauvais gestes des deux côtés, et pourtant l'international tricolore s'est distingué par son fair-play.

A la 83e minute, le défenseur central turinois Andrea Barzagli (36 ans, 10 matchs en LdC cette saison) souffrait de crampes à la jambe et Mbappé n'a pas hésité à l'aider pour le soulager. Une vraie belle image, qui démontre encore une fois l'excellent état esprit du buteur de Monaco.

Le superbe fair-play de Kylian Mbappé !