Monaco : L. Jardim - "la tête haute"

C'est la fin de l'aventure de l'AS Monaco en Ligue des Champions ! Après un parcours brillant, le club de la Principauté a été éliminé en demi-finale par la Juventus Turin (0-2, 1-2) ce mardi. Malgré cette élimination, l'entraîneur monégasque Leonardo Jardim a affiché sa fierté.

"Il nous manque encore quelque chose. En face, il y avait une équipe très expérimentée, nous étions jeunes... Nous sommes heureux de cette demi-finale, de nos joueurs car ils ont continué à donner le maximum malgré la fatigue. Je suis très heureux du travail de tout le monde. On aurait pu faire match nul ici, on a réussi à marquer alors que la Juve avait enchaîné 6 matchs sans en encaisser un, mais c’était trop difficile de faire une remontada ici. On sort avec la tête haute car on a bien représenté la France", a confié le Portugais à beIN Sports.

Effectivement, Monaco a parfaitement porté les couleurs tricolores sur la scène européenne !