Juve : Bonucci ne pense qu'au sacre « Par Damien Da Silva - Le 09/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pour le compte de la demi-finale de la Ligue des Champions, la Juventus Turin a éliminé l'AS Monaco (2-0, 2-1) ce mardi. Satisfait de la qualification de son équipe pour la finale, le défenseur central turinois Leonardo Bonucci (30 ans, 10 matchs et 1 but en LdC cette saison) a savouré ce succès en se projetant sur l'ultime match de cette compétition. "Oui c'est vrai que l'attaque de Monaco a été difficile à contenir, notamment avec ce but en seconde période, mais le plus important était d'aller à Cardiff et nous avons réussi. Pour Gigi (Buffon), la Juve, l'Italie, cette coupe manque et nous voulons la ramener à la maison", a prévenu l'international transalpin pour beIN Sports. Le 3 juin prochain, la Juve défiera sûrement le Real Madrid, qui joue l'Atletico Madrid mercredi après une large victoire à l'aller (3-0). Le 3 juin prochain, la Juve défiera sûrement le Real Madrid, qui joue l'Atletico Madrid mercredi après une large victoire à l'aller (3-0).

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+