LdC : Mbappé dans l'histoire « Par Damien Da Silva - Le 09/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors de la défaite de l'AS Monaco sur le terrain de la Juventus Turin (1-2) ce mardi à l'occasion de la demi-finale retour de la Ligue des Champions, l'attaquant monégasque Kylian Mbappé (18 ans, 9 matchs et 6 buts en LdC cette saison) a marqué le seul but de son équipe en reprenant au premier poteau un centre de Joao Moutinho. Et malgré l'élimination de l'ASM, le jeune talent français pourra se consoler avec une statistique. Avec cette réalisation, l'international tricolore est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à trouver le chemin des filets en demi-finale de cette compétition à 18 ans et 140 jours. Une belle réussite pour Mbappé, qui a marqué de sa classe cette édition 2017.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+