Monaco : Jardim veut plus d'agressivité !

Monaco : Jardim veut plus d'agressivit é ! « Par Damien Da Silva - Le 09/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'AS Monaco se déplace sur le terrain de la Juventus Turin ce mardi (20h45) en demi-finale retour de la Ligue des Champions. Mécontent du visage affiché par les siens à l'aller (0-2), l'entraîneur monégasque Leonardo Jardim a annoncé ses intentions pour ce match au micro de beIN Sports. "On a besoin de 2 buts, au minimum, pour qualifier l'équipe. Nous savons que ça sera difficile de jouer ici, mais il faut croire que c'est possible. Il faudra être plus agressif par rapport au match à domicile. De l'autre côté, c'est une équipe agressive donc il faut répondre présent", a précisé le technicien portugais. Dans tous les secteurs de jeu, Monaco devra réaliser un sans-faute pour créer l'exploit ! Dans tous les secteurs de jeu, Monaco devra réaliser un sans-faute pour créer l'exploit !

