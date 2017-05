LdC : Domenech et le rêve de Monaco « Par Damien Da Silva - Le 09/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Battu lors du match aller (0-2), Monaco va affronter la Juventus Turin ce mardi (20h45) en demi-finale retour de la Ligue des Champions. Pour l'ancien sélectionneur de l'équipe de France Raymond Domenech, les Monégasques doivent poursuivre leur rêve de se qualifier pour la finale. "Qui peut imaginer que l'ASM pourra renverser ce monstre de réalisme qu'est le champion d'Italie ? Qui peut imaginer que cette machine à défendre se fera surprendre trois fois ? (...) Que reste-t-il à Monaco ? Un rêve, un doux rêve, celui d'avoir été si près... avant le match aller. (...) Normalement, le discours de l'entraîneur est d'essayer d'entretenir ce rêve et d'effacer les traces du passé. Techniquement et tactiquement, c'est possible", a confié le technicien tricolore pour L'Equipe. Face à la Juve, Monaco devra réaliser le match parfait pour se donner le droit de rêver. Face à la Juve, Monaco devra réaliser le match parfait pour se donner le droit de rêver.

