Monaco : Leboeuf croit en l'impossible

Après une défaite à l'aller (0-2), l'AS Monaco se déplace sur la pelouse de la Juventus Turin ce mardi (20h45) en demi-finale retour de la Ligue des Champions pour tenter de réaliser un exploit. Malgré la tâche difficile qui attend les Monégasques, le consultant de la radio RMC Franck Leboeuf veut croire en l'impossible.

"L'histoire du football peut nous faire espérer. On voit cette belle équipe de la Juve qui maîtrise en Ligue des Champions le fait de ne pas encaisser de but, on peut se dire que c'est insurmontable... Mais on a aussi vu ce match entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain, tout est possible dans le foot. Un exploit est possible, je veux y croire", a commenté l'ex-défenseur.

Pour rappel, la Juve n'a encaissé que deux buts en C1 sur l'intégralité de cette édition...