Real : Ramos répond à la provoc' de l'Atletico

"Humilité, effort, équipe, rébellion. Ils ne peuvent pas comprendre." Avant la demi-finale retour de Ligue des Champions face au Real Madrid, mercredi (20h45), l'Atletico Madrid a posté ce message sur son compte Twitter. Une manière de rappeler que l'opposition entre les deux équipes de la capitale est souvent résumée à un affrontement entre la richesse des Merengue et le courage des Colchoneros. Une image qui agace le défenseur du Real, Sergio Ramos (31 ans, 9 matchs et 1 but en LdC cette saison).

"On dirait que nous avons tous grandi à Beverly Hills et avec un compte courant de plus de 40 'plaques'. Mais ici aussi, il y a des gens issus des quartiers, avec des valeurs et des principes. L'important, c'est le terrain, à onze contre onze, et on verra ce qui arrive. Le reste, les campagnes, les tweets, tout est respectable mais cela ne change rien pour nous. Nous allons garder nos valeurs, notre humilité et notre sens du sacrifice", a déclaré le capitaine de la Casa Blanca.

A l'aller, le Real a fait un grand pas vers la qualification avec un succès 3-0 au Santiago Bernabeu.