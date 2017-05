Monaco : Bakayoko dévoile la force du club « Par Damien Da Silva - Le 09/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'une belle saison, Monaco va tenter de réaliser un exploit sur la pelouse de la Juventus Turin à l'occasion de la demi-finale retour ce mardi (20h45). Malgré la défaite à l'aller (0-2), le milieu du club de la Principauté Tiémoué Bakayoko (22 ans, 13 matchs et 1 but en LdC cette saison) garde confiance grâce à la force du groupe de Leonardo Jardim. "Notre principale force ? C'est notre collectif. Tout le monde donne le meilleur de lui-même pour l’équipe. On s’aime vraiment tous. Il y a beaucoup d’amour, chacun joue pour les autres. Quand on rentre sur le terrain, on veut donner du plaisir aux personnes qui supportent le club", a confié le Tricolore sur le site de l'ASM. En espérant que les fans de Monaco auront du plaisir ce soir ! En espérant que les fans de Monaco auront du plaisir ce soir !

