Monaco : Raggi prévient la Juve

Ce mardi (20h45), l'AS Monaco affronte la Juventus Turin lors de la demi-finale retour de la Ligue des Champions. Battus à l'aller (0-2), les Monégasques n'ont pas dit leur dernier mot et le défenseur central Andrea Raggi (32 ans, 14 matchs en LdC cette saison) a prévenu la formation italienne dans les colonnes du quotidien L'Equipe.

"On a manqué d’un peu de vice. Mais là, on va à Turin pour faire notre match. On est très dangereux à l’extérieur, on l’a montré à Tottenham, à City et à Dortmund. Si nos quatre milieux et nos deux attaquants sont en forme, et si on marque dans les dix premières minutes, ça peut être chaud. Il faudra que la Juve fasse attention", a assuré le Transalpin.

Prêt à se chauffer avec les Turinois (), Raggi semble particulièrement remonté pour cette partie !