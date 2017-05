Arsenal : Wenger envoie un message à L. Perez « Par Romain Rigaux - Le 09/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Arrivé en provenance du Deportivo La Corogne l'été dernier, l'attaquant Lucas Perez (28 ans, 21 apparitions et 7 buts toutes compétitions cette saison) ronge son frein sur le banc d'Arsenal. Conscient que son joueur pourrait se lasser de cette situation, Arsène Wenger souhaite tout de même le voir rester chez les Gunners. "C'est un attaquant de haute qualité. Je ne peux pas lui donner le temps de jeu qu'il voudrait et qu'il mériterait. Je suis désolé pour lui. Le fait qu'il ne joue pas n'a rien à voir avec sa qualité. J'aimerais le garder si je suis toujours manager l'année prochaine, mais nous devons nous asseoir ensemble et voir s'il a une chance raisonnable de jouer ou non", a déclaré le Français. Lucas Perez a été recruté pour 20 millions d'euros par Arsenal. Lucas Perez a été recruté pour 20 millions d'euros par Arsenal.

