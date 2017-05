LdC : Juve 2-0 Monaco (mi-tps)

A la pause, la tâche s'est un peu plus compliquée pour l'AS Monaco, menée 2-0 sur la pelouse de la Juventus Turin dans cette demi-finale retour de la Ligue des Champions. Battue 2-0 à l'aller, l'ASM doit à présent marquer quatre buts...

Alignée en 3-5-2 au coup d'envoi, l'ASM gênait la Juve dans la construction du jeu et imposait rapidement un gros rythme en s'offrant trois opportunités, dont un poteau de Mbappé finalement signalé hors-jeu. Mais cela n'allait pas durer. Au fil des minutes, la Vieille Dame reprenait du poil de la bête et les Monégasques commençaient à souffrir. Le danger était alors de plus en plus présent devant le but monégasque.

Glik sauvait devant sa ligne un piqué de Higuain, puis Subasic sortait un arrêt important face à Mandzukic. Mais l'attaquant croate prenait sa revanche après la demi-heure de jeu en s'y reprenant à deux fois pour battre son compatriote à la réception d'un centre de Dani Alves (1-0, 33e) ! Et si Subasic devait ensuite s'employer pour empêcher Higuain et Dybala de faire le break, il ne pouvait rien sur une volée terrible de Dani Alves à la suite d'un corner repoussé (2-0, 45e).

Ça sera très difficile pour Monaco...