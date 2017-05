PSG : Weah aurait préféré jouer à la Juve Par Romain Rigaux - Le 09/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Passé par l'AS Monaco entre 1988 et 1992, George Weah suivra avec attention la demi-finale retour de Ligue des Champions (défaite monégasque 2-0 à l'aller) entre le club de la Principauté et la Juventus Turin ce mardi (20h45). L'occasion pour l'ancien attaquant de révéler son amour pour la Juve, club qu'il aurait préférer rejoindre en 1992 plutôt que de signer au Paris Saint-Germain. "La Juventus est mon équipe préférée depuis mon enfance. Au Libéria, je jouais dans un maillot de la Juventus. C'est à cause de Michel Platini, qui m'a fait tomber amoureux de ces couleurs. Quand je l'ai rencontré, je ne pouvais pas m'arrêter de sourire, a confié Mister George dans les colonnes de L'Equipe. J'ai la Juventus dans mon sang. Je voulais vraiment jouer pour eux mais je n'ai jamais réussi à le faire. Si j'avais pu choisir, j'aurais choisi la Juventus et pas le PSG après mon séjour à Monaco." Weah évoluera finalement au PSG de 1992 à 1995 avant de rejoindre le Milan AC. Il jouera aussi à l'OM lors de la saison 2000-2001. Weah évoluera finalement au PSG de 1992 à 1995 avant de rejoindre le Milan AC. Il jouera aussi à l'OM lors de la saison 2000-2001.

