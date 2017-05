OM : Macron réagit en vrai supporter (VIDEO) « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 09/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- On le savait, on en a la confirmation avec cette vidéo : Emmanuel Macron est un vrai supporter de l'Olympique de Marseille. Un supporter qui ne cache pas sa colère après une nouvelle défaite de son équipe contre Monaco le 1er mars dernier en Coupe de France. En regardant le résultat du match sur son portable, celui qui était encore simplement candidat à la présidence de la République s'exclame : "Oh merde ! Deuxième fois, put... !" "Quoi donc ?", demande alors sa femme Brigitte. "Ben, Monaco qui a battu l'OM, à Marseille", répond Macron. "Non, mais on s'en fout", finit par lâcher la nouvelle première dame. La réaction de Macron après une défaite de l'OM (après la pub éventuelle)



