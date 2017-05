ASSE : Rocheteau voit partir un "ami"

C'est maintenant officiel : Christophe Galtier ne sera plus l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne la saison prochaine. Plus qu'un entraîneur qu'il respectait et appréciait, Dominique Rocheteau voit partir un "ami".

"J’ai du mal à réaliser que Christophe ne sera plus l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne la saison prochaine. Je suis partagé entre deux sentiments : la tristesse de voir partir Christophe et la fierté de l’avoir accompagné pendant ces sept dernières années, a réagi le coordinateur sportif des Verts sur le site officiel de l'ASSE. Christophe est devenu un entraîneur de dimension internationale grâce à son travail, ses compétences et son intelligence. C’est un leader charismatique. Au fil des saisons, une grande confiance et une vraie complicité se sont établies entre nous. Je lui souhaite toute la réussite qu'il mérite pour la suite de sa carrière. Christophe est mon ami et le restera."

