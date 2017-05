ASSE : les premiers mots de Galtier, futur ex « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 09/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le semblant de suspense qu'il restait a pris fin ce mardi. Christophe Galtier quittera son poste d'entraîneur de l'AS Saint-Etienne à l'issue de la saison. Le club du Forez vient d'officialiser l'information. "Diriger l’ASSE pendant plus de sept ans a été un honneur et une fierté, a réagi Galtier sur le site officiel des Verts. Je remercie l’ASSE de m’avoir permis de grandir en tant qu’entraîneur. Je me suis reconnu dans les valeurs du club et de ses supporters. Je remercie Bernard Caïazzo et Roland Romeyer de m’avoir fait confiance. Je remercie bien sûr tous les joueurs et les membres de mon staff sans lesquels cette merveilleuse aventure n’aurait pas été possible. Je remercie aussi tous les supporters pour leur soutien et pour avoir encouragé l’équipe à repousser ses limites." Galtier avait été nommé entraîneur principal des Verts à la fin de l'année 2009. Galtier avait été nommé entraîneur principal des Verts à la fin de l'année 2009.

