ASSE : Galtier s'en va (officiel) « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 09/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme prévu, Christophe Galtier ne sera plus l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne la saison prochaine. Alors qu'il lui restait un an de contrat, le technicien, ne se sentant plus en mesure de faire progresser son équipe et ayant par ailleurs envie de relever un nouveau défi, très probablement en Angleterre, a décidé de stopper là une aventure débutée d'abord comme adjoint en fin d'année 2008, puis comme entraîneur principal un an plus tard. Après avoir timidement démenti il y a quelques jours, Galtier a finalement annoncé son départ à ses joueurs ce mardi matin. Peu de temps après, l'ASSE a officialisé l'information sur son site Internet. "Christophe Galtier a décidé de quitter ses fonctions d’entraîneur à la fin de cette saison. Cette décision a été prise en plein accord avec Bernard Caïazzo, président du conseil de surveillance de l’AS Saint-Etienne et Roland Romeyer, président du directoire", peut-on lire dans un communiqué. Pour lui succéder, les Verts pensent à un technicien français qui a fait ses preuves en Ligue 1 (Pascal Dupraz) ou à un étranger sur la montante (Eduardo Berizzo). Pour lui succéder, les Verts pensent à un technicien français qui a fait ses preuves en Ligue 1 (Pascal Dupraz) ou à un étranger sur la montante (Eduardo Berizzo).

