Arsenal : un directeur sportif, Wenger dit non « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 09/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En fin de contrat en juin prochain, Arsène Wenger réserve toujours sa réponse concernant son avenir sur le banc d'Arsenal. Mais alors que la tendance est à une prolongation, le technicien français se trouve aujourd'hui en désaccord avec sa direction concernant l'arrivée d'un directeur sportif. "Non, non, non. Désolé, je ne suis pas prêt à en parler. Je suis le manager et tant que je serai manager du club de football d'Arsenal, je déciderai de ce qui se passe sur l'aspect technique. C'est tout", s'est ainsi énervé le Français ce mardi en conférence de presse. Plus généralement, le directeur sportif n'est visiblement pas la tasse de thé de l'entraîneur des Gunners. "Je ne comprends pas et je n'ai jamais compris ce que cela signifie", a ajouté Wenger. Cela a le mérite d'être clair. Cela a le mérite d'être clair.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+